Previsioni sulla vittoria di Sanremo 2024, cambiamenti nei pronostici degli scommettitori

Le cose cambiano velocemente nelle previsioni degli scommettitori per la vittoria al Festival di Sanremo 2024. Lo scorso dicembre i bookmakers avevano messo Alessandra Amoroso al primo posto, i Negramaro al secondo e Annalisa al terzo, mentre la settimana scorsa è balzata al gradino più alto del podio Annalisa, i Negramaro sono rimasti al secondo e al terzo Fiorella Mannoia. Ma le votazioni delle radio e del televoto hanno cambiato ancora una volta i pronostici. Adesso secondo i maggiori siti di scommesse a trionfare sarà Geolier, medaglia d’argento per Angelina Mango e di bronzo per Annalisa con la sua Semplicemente.

Previsioni a parte, una cosa è certa: Angelina e Geolier sono stati i più votati dalle radio e dal pubblico, ma il rapper napoletano è assente dalla top 5 stilata dai giornalisti della sala stampa. È molto probabile che questi due artisti saranno tra i 5 che si giocheranno la vittoria nella superfinale dove si procederà a una nuova votazione di tutte e tre le giurie: il pubblico e il televoto (34%), la sala stampa, tv e web (33%) e le radio (33%).

Come nel 2023, accedono alla superfinale i primi CINQUE (e non più tre) della classifica combinata di tutte e cinque le serate. Nel round della superfinale si riparte da zero e il risultato è così ripartito:

– 34% Televoto

– 33% Demoscopica

– 33% Sala Stampa#Sanremo2024 pic.twitter.com/V2rtddBxMK — Davide Maistrello (@ge_aldrig_upp) February 6, 2024

Scommesse Sanremo 2024: le previsioni dei bookmakers.

Geolier 3.75

Angelina Mango 4.00

Annalisa 4.50

Loredana Bertè 9.00

Irama 10.00

Alessandra Amoroso 15.00

Diodato 26.00

Negramaro 26.00

Mahmood 26.00

Emma 29.00

Fiorella Mannoia 51.00

Il Volo 51.00

The Kolors 51.00

Big Mama 51.00

Dargen D’Amico 67.00

Clara 81.00

Gazzelle 101.00

Rose Villain 101.00

Ghali 101.00

Mr Rain 101.00

Santi Francesi 101.00

La Sad 151.00

Il Tre 151.00

Sangiovanni 151.00

Alfa 151.00

Maninni 151.00

Ricchi e Poveri 151.00

Fred de Palma 101.00

Fred De Palma 251.00

Renga e Nek 251.00

Bnkr44 251.00

L’ipotetico trionfo di Geolier.