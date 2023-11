Previsioni su Sanremo 2024: i 23 big che potrebbero essere in gara

Il mese prossimo Amadeus annuncerà tutti i big in gara al prossimo Festival di Sanremo (in onda dal 6 al 10 febbraio 2024). In questi mesi il conduttore e direttore artistico della kermesse ha ricevuto centinaia di brani ed entro il 27 novembre dovrà chiudere il cast, ma adesso è tempo di previsioni. Il giornalista ed esperto di musica Andrea Conti ha stilato il toto-nomi di Sanremo 2024 e ne è venuto fuori un cast perfetto, tra icone, fenomeni del momento, cantanti emergenti ed ex concorrenti dei talent. Secondo Il Fatto Quotidiano sul palco del Teatro Ariston a febbraio potrebbero salire Patty Pravo, Fiorella Mannoia, ma anche Annalisa, Angelina Mango e Alessandra Amoroso.

Festival di Sanremo 2024, le previsioni di Adnkronos.

Non solo Il Fatto Quotidiano, anche l’agenzia Adnkronos ha fatto delle previsioni sui big di Sanremo 2024: “Potrebbero esserci i Negramaro, Il Volo, The Kolors e i Subsonica. Molte le voci anche sui protagonisti dell’estate e delle classifiche come Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Tedua e Alfa. Un’altra partecipazione inedita potrebbe essere quella di Alessandra Amoroso. Ma nella girandola del toto-Big sono entrati in queste settimane anche Biagio Antonacci, Emma, Mahmood, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo, Rhove e Nek in coppia con Francesco Renga. Un’altra coppia inedita di cui si vocifera è quella composta da Rkomi con Noemi: i due avrebbero presentato un brano insieme ma Rkomi ne avrebbe presentato anche uno da solo. Nelle scorse settimane si è fatto il nome anche di Gianna Nannini. E se Al Bano ha fatto sapere di aver pronti per lui ben tre pezzi, circola anche il nome di Marcella Bella“.