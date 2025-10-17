Previsioni PIL Italia: crescita moderata ma segnali positivi

La Banca d’Italia ha confermato la previsione di crescita del PIL italiano, fissandola al +0,6% per il 2025. Tuttavia, ha rivisto al ribasso le stime per il 2026, da +0,8% a +0,6%, mantenendo invariato il +0,7% previsto per il 2027. Secondo il Bollettino economico, l’economia italiana è in lento progresso, influenzata dal rallentamento del commercio estero e da una domanda interna che si sta riprendendo.

Nel secondo trimestre, il PIL ha registrato una leggera flessione, principalmente dovuta a un calo delle esportazioni. Nei mesi estivi, però, si è osservato un ritorno alla crescita, supportato da un incremento degli investimenti e miglioramenti contenuti nei consumi. L’inflazione è sotto controllo, poco al di sotto del 2%, e il credito alle imprese mostra segni di recupero, specialmente nelle operazioni a breve termine.

Le prospettive sul mercato del lavoro sono ottimistiche. La Banca d’Italia prevede una diminuzione del tasso di disoccupazione al 6,1% nel 2025, scendendo al 5,9% nel 2026 e rimanendo stabile nel 2027, livelli mai raggiunti prima. Gli occupati cresceranno dell’1% nel 2025, dello 0,4% nel 2026 e dello 0,5% nel 2027. Anche le ore lavorate aumenteranno, confermando una moderata espansione dell’attività produttiva.

Il Bollettino analizza anche gli effetti delle politiche commerciali statunitensi, evidenziando come i nuovi dazi abbiano ridotto i flussi di merci dagli Stati Uniti, impattando le esportazioni italiane. Tuttavia, l’impatto generale è considerato contenuto, anche se le tensioni geopolitiche potrebbero amplificare le ripercussioni negative.

Per quanto riguarda l’inflazione, le stime per il 2025 sono state leggermente riviste al rialzo all’1,7%, mantenendo l’1,5% per il 2026 e limando all’1,9% quella per il 2027. Infine, la dinamica salariale rimane debole, con un incremento delle retribuzioni contrattuali del 3,2% su base annua, in calo rispetto al 4,4% precedente. I salari reali rimangono al di sotto dei livelli del 2021, ma la contenuta crescita ha aiutato a mantenere competitiva l’economia.