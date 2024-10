Previsioni per Halloween e il ponte di Ognissanti

Dopo settimane di maltempo e alluvioni in Italia, si prevede una svolta con il ritorno dell’alta pressione africana. Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, annuncia che a partire da oggi un ampio anticiclone si estenderà dal Nord Africa fino a coinvolgere gran parte del bacino del Mediterraneo, inclusa l’Italia. Questo cambiamento meteorologico porterà a un periodo caratterizzato da tempo più asciutto e stabile, con un incremento delle temperature che potrebbero superare le medie climatiche, soprattutto nel Centro-Nord.

Tuttavia, l’alta pressione in questo periodo dell’anno comporta anche una diminuzione dei venti e una stasi atmosferica, il che potrebbe favorire la formazione di nebbie sulla Pianura Padana. Queste nebbie potrebbero compromettere la stabilità atmosferica e ridurre la presenza del sole, soprattutto al mattino e in alcuni casi anche per l’intera giornata.

Questa situazione di stabilità atmosferica è prevista persistere fino ad Halloween e per tutto il ponte di Ognissanti, con un predominio del sole e temperature al di sopra delle medie climatiche. Dopo le festività dei santi e dei morti, potrebbero verificarsi cambiamenti meteorologici significativi, con l’arrivo della prima ondata di freddo della stagione.

Nel dettaglio, il lunedì 28 il tempo sarà stabile al Nord, con bel tempo al Centro e sole al Sud. Martedì 29 si prevedono locali nebbie in pianura al Nord, mentre al Centro ci sarà poco nuvoloso e al Sud ci sarà solleone. Mercoledì 30, al Nord sono attese foschie o nebbie in pianura con cielo poco nuvoloso altrove, bel tempo prevalente al Centro e ampio soleggiamento al Sud.

In sintesi, lo scenario meteo per i prossimi giorni promette stabilità grazie al rinforzo dell’anticiclone africano, anche se le nebbie potrebbero fornire alcune insidie nella Pianura Padana. Gli italiani possono prepararsi a un periodo di bel tempo prima dell’arrivo del freddo autunnale.