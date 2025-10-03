15.9 C
Previsioni ottimistiche per l’economia statunitense futura

David Solomon, amministratore delegato di Goldman Sachs, prevede una crescita accelerata dell’economia statunitense fino al 2026, favorita da stimoli economici e investimenti nel settore tecnologico. Nonostante le sfide legate ai dazi e al rallentamento del mercato del lavoro, Solomon afferma che l’economia si trova “ancora in condizioni piuttosto buone”.

Durante un dibattito nel programma ‘Bloomberg Businessweek Daily’, Sridhar Natarajan di Bloomberg ha approfondito le dichiarazioni di Solomon, aprendo anche un discorso sulla figura di Rob Granieri, cofondatore miliardario di Jane Street.

