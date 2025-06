Previsioni Ocse: Italia, crescita debole e deficit in calo

Secondo le recenti Prospettive economiche dell’Ocse, la crescita dell’Italia è prevista in aumento allo 0,7% nel 2024, stabile allo 0,6% nel 2025 e tornando a crescere allo 0,7% nel 2026. Le stime sono state abbassate rispetto ai dati di marzo, in cui si prevedeva una crescita dello 0,7% nel 2025 e dello 0,9% nel 2026. Per l’eurozona, invece, si stima un lieve aumento della crescita, passando dallo 0,8% del 2024 all’1,2% nel 2026.

L’Ocse sottolinea che un’efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e una maggiore domanda di esportazioni potrebbero sostenere la crescita italiana. Il rapporto enfatizza anche l’importanza di migliorare le opportunità per i giovani e aggiornare le competenze dei lavoratori più anziani.

In merito al bilancio, il deficit italiano è previsto scendere al 3,4% del Pil nel 2024, con successivi cali al 3,1% nel 2025 e al 2,8% nel 2026. Il debito pubblico calerà dal 135,3% nel 2024 al 134,5% nel 2026.

A livello globale, l’Ocse ha ridotto le stime di crescita economica, fissandole al 2,9% per il 2025 e 2026, a causa di dazi commerciali e incertezze politiche. L’ente prevede una crescita dell’1,1% per gli Stati Uniti e del 4,3% per la Cina nel 2023. Inoltre, l’inflazione per le economie del G20 è stimata al 3,6% per il 2025 e al 3,2% per il 2026.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it