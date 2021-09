Italia divisa in due con piogge forti e temporali al Nord, caldo africano al Sud quella che annuncia Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.ilmeteo.it prevedendo per ogggi una raffica di temporali prima al Nord-ovest che si sposterà poi lentamente verso il Nord-est. I temporali colpiranno anche la Toscana settentrionale e la Liguria di levante ma sarà domani che la perturbazione acquisterà maggior potenza con piogge battenti, temporali e possibili allagamenti che potranno interessare i settori alpini, prealpini e le pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Su Lombardia e Friuli Venezia Giulia, in particolare, è attesa un’intensa ondata di maltempo.

E sul resto d’Italia sarà l’anticiclone africano a dettar legge. Grazie alla sua ostinata presenza le temperature al Sud faranno misurare valori davvero anormali per il periodo e sopra la media di circa 10 gradi. In Sicilia si potranno raggiungere picchi di 36-37 gradi, fino a 35 invece sulla Basilicata ionica e in Puglia.