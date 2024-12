Previsioni Meteo: Neve da Capodanno all’Epifania Malgrado l’Anticiclone

Mancano poche ore a Capodanno e molti si chiedono che tempo farà. Le previsioni meteo indicano che l’anticiclone porterà stabilità nella notte di San Silvestro, con questa condizione che potrebbe prolungarsi anche fino all’Epifania. Tuttavia, è importante prestare attenzione a possibili piogge e nevicate in alcune regioni, anche a quote basse.

Fino a Capodanno, l’anticiclone che ha raggiunto l’Italia ha fatto scomparire il maltempo, garantendo condizioni stabili che dovrebbero persistere fino alla fine dell’anno. Da domenica 29 dicembre, le previsioni mostrano prevalentemente bel tempo con alcune lievi precipitazioni in alcune aree, ma si tratta di fenomeni molto modesti, come si è visto a Campo di Giove (L’Aquila) dove il paesaggio è coperto di neve.

Per la notte di Capodanno, gli esperti di 3bMeteo prevedono condizioni stabili e asciutte, nonostante le temperature siano sotto la media del periodo e ci sia un aumento della nebbia. Si preannunciano poche perturbazioni, limitate in particolare alle regioni tirreniche, dalla Liguria verso sud. Per il resto del paese, l’anticiclone continuerà a garantire stabilità, rendendo la serata di Capodanno piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Tra Capodanno e l’Epifania, però, ci sono attese variazioni nel clima. Si prevede che, tra il 4 e il 5 gennaio, l’anticiclone potrebbe ritirarsi dall’Italia, portando invece piogge e temporali al Centro-Sud, accompagnati da nevicate. I fiocchi bianchi potrebbero cadere fino a quote collinari e anche più basse nelle regioni adriatiche e nel Sud. Questo cambiamento climatico potrebbe influenzare il clima dell’Epifania, suggerendo che il maltempo potrebbe segnare l’inizio dell’anno nuovo.

In sintesi, mentre Capodanno si preannuncia stabile e asciutto, ci si aspetta un’improvvisa inversione con l’arrivo della pioggia e della neve subito dopo l’inizio del 2024, portando a un possibile clima inclemente durante l’Epifania.