Gia dalla notte le regioni settentrionali italiane sono sferzate da temporali, ma nelle prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento, tanto che sull’arco alpino è tornata la neve a quote relativamente basse, intorno ai 1100 metri. Intanto è in vigore l’allerta meteo che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ieri, estendendo quella diffusa già sabato. L’allerta prevede appunto precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

In Liguria, dove è prevista allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, i fenomeni si sono concentrati sul Levante dove i livelli dei principali corsi d’acqua sono però generalmente stabili. Modesti innalzamenti si sono verificati, a seguito di alcuni brevi rovesci localmente più intensi, nelle parti di testata del Vara, a Borghetto Vara, e della parte toscana del Magra dove il livello ha raggiunto e talvolta superato il valore della scorsa notte.

LE PREVISIONI REGIONE PER REGIONE

Oltre alle regioni del Nord Est al momento sono sotto osservazione alcuni tratti del Centro. Piogge anche sotto forma di rovescio sono segnalate infatti su alcuni tratti orientali della Lombardia, gran parte dell’Emilia Romagna e su molti angoli del Triveneto. Da segnalare al momento deboli nevicate sull’Arco alpino centro-occidentale a quote mediamente prossime ai 1100/1200m.

Al Centro le precipitazioni più importanti sono in atto in Toscana, Umbria e nelle aree interne delle Marche e poi sul nord del Lazio e della Sardegna. Al Sud le precipitazioni sono assenti e sull’area ionica c’è il sole. Le temperature non subiranno però le diminuzioni dei giorni scorsi, perché soffia vento di scirocco..

Nel corso della giornata la presenza di una circolazione ciclonica farà ulteriormente peggiorare il tempo con le piogge che interesseranno specialmente le regioni di Nordest e gran parte dell’area tirrenica del Centro. Da segnalare che tra il pomeriggio e la sera si attiverà inoltre una vera e propria ondata di forte maltempo con intense piogge, temporali e locali nubifragi sul comparto del Triveneto in particolare sul Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale. L’arrivo di aria più fredda inoltre contribuirà a provocare copiosi rovesci nevosi sui rispettivi rilievi fino a quote molto basse (500/700m).

Al Nordovest invece si prevede un graduale miglioramento, più evidente sul finire della giornata. Al Centro, come detto, saranno soprattutto i settori tirrenici ad essere maggiormente colpiti dai capricci atmosferici. Piogge e rovesci temporaleschi si verificheranno infatti sulla Toscana e soprattutto nel Lazio, con forti temporali e locali nubifragi anche su Roma. Le piogge si estenderanno poi fino al Sud e la fase di maltempo persisterà fino a stanotte. Domani, martedì 13 aprile, ci saranno i primi miglioramenti.