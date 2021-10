Forte maltempo per tutta la settimana, e da giovedì si prevede rischio alluvioni in parte del nord e delle regioni adriatiche. Dopo la prima perturbazione che ha provocato numerose esondazioni di fiumi e torrenti tra Liguria e Piemonte, gli esperti del sito ilmeteo.it, prevedono che nel corso della settimana si formerà un pericoloso vortice ciclonico. Finora è stato soprattutto il centro-nord a essere colpito da precipitazioni a tratti abbondanti, soprattutto sui settori alpini, prealpini e appenninici. Da giovedì l’ingresso di venti freddi di Bora, Grecale e poi Tramontana innescherà la formazione di un ciclone mediterraneo che dal nord-est si sposterà verso suud passando per il Mar Tirreno.

Sotto nubifragi e rischio alluvionale si troveranno inizialmente il basso Veneto e l’Emilia Romagna, poi le regioni adriatiche centro-meridionali dall’Abruzzo alla Puglia e la Campania. Con l’arrivo dei venti settentrionali le temperature crolleranno bruscamente su tutte le regioni, anche di 10 gradi nei valori notturni che, quanto meno al nord, andranno facilmente sotto gli 8 gradi. Infine, nel weekend giungerà un nuovo vortice con altro maltempo e venti forti.

Neve sullo Stelvio

In Alto Adige il fronte freddo, che in queste ore sta attraversando le Alpi, ha portato la prima neve sulle montagne. A passo dello Stelvio sono in azione gli spartineve e la famosa strada con i sui 48 tornanti è percorribile solo con attrezzatura invernale. La neve attualmente sta cadendo fino a 1.500 metri, nel sud dell’Alto Adige fino a 1.900 metri. In giornata, dopo l’anticipo d’inverno, arriverà ilFfoehn e con il passare delle ore i venti ruoteranno, disponendosi da nord e le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi progressivamente entro sera.

Roma, violento temporale nella notte: la tempesta di fulmini illumina la Capitale





NEL DETTAGLIO

Mercoledì 6. Al nord: piogge diffuse su Lombardia orientale e nord-est, in serata peggiora forte tra Veneto ed Emilia. Al centro: molto instabile con precipitazioni possibili ovunque, non in Sardegna. Al sud: instabile su Sicilia, Calabria tirrenica, Campania e Puglia.

Giovedì 7. Al nord: Bora intensa al Nordest con maltempo, soprattutto in Emilia Romagna. Al centro: nubifragi con Bora sulle regioni adriatiche, piogge sul Lazio e in Umbria. Al sud: fortemente instabile su molte regioni.

Da venerdì maltempo al sud e Adriatico, anche nel weekend.