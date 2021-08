Dopo aver flagellato il Nord del Paese, anche al Sud è arrivato il maltempo. In particolare in Calabria già dalle prime ore del mattino il versante tirrenico della regione è stato investito da temporali e forti raffiche di vento. Attorno alle 9.30 una tromba d’aria si è abbattuta su Falerna, sul litorale catanzarese, distruggendo gazebo e dehors e strappando via persino i tetti di alcuni stabilimenti balneari. Numerosi i danni anche alle vetrate dei locali della movida e ai negozi a causa delle raffiche che hanno sollevato e scaraventato tavolini e sedie posizionati al di fuori delle strutture. Un albero è caduto su un’auto parcheggiata sul lungomare e fortunatamente vuota al momento del crollo. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco, che stanno verificando lo stato delle strutture danneggiate e intervenendo per liberare i sottopassaggi invasi dall’acqua. Nessuno è rimasto ferito, informano le autorità, ma i danni sono ingenti.

E non solo a Falerna. Tanto a Paola, come a Scalea, nel cosentino, il forte vento ha distrutto tensostrutture e stabilimenti balneari, mentre i violenti temporali hanno riempito le strade di detriti. E il maltempo non si arresta. Forti precipitazioni si registrano adesso a Catanzaro, nella Presila e nel crotonese, rendendo difficile anche la circolazione stradale soprattutto sulla Salerno-Reggio Calabria, nel tratto di strada compreso tra gli svincoli di San Mango d’Aquino e Lamezia Terme.

E per i prossimi giorni l’instabilità dominerà lo Stivale. Il team de ilmeteo.it prevede infatti che dopo una breve tregua al Centro-Nord, venerdì un impulso instabile colpirà con temporali e grandinate dapprima il Friuli Venezia Giulia, poi tutta l’Emilia Romagna e la Liguria di levante e quindi anche le Marche. L’ulteriore apporto di aria fresca farà calare ancora una volta le temperature che scenderanno sotto la media di quasi 8°C. Nel corso del weekend l’aria fresca raggiungerà anche il Sud provocando temporali forti sui settori appenninici, sulle zone adiacenti ad essi, ma anche in Puglia e in Campania. Al Centro-Nord dopo un sabato fortemente instabile, fresco e con molte piogge, domenica il tempo migliorerà.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 26. Al nord: soleggiato, ma verso sera peggiora su Friuli Venezia Giulia con temporali. Al centro: un po’ instabile su Abruzzo e Molise, sole altrove. Al sud: instabile su Puglia, Appennini, Calabria, localmente anche in Sicilia e Campania interna.

Venerdì 27. Al nord: molte nubi, temporali in Emilia Romagna, basso Veneto, Liguria di levante. Al centro: peggiora su Marche, Toscana interna e poi Abruzzo con temporali. Al sud: in prevalenza soleggiato.

Sabato 28. Al nord: giornata instabile e fresca. Al centro: numerosi rovesci o temporali. Al sud: a tratti molto instabile.

Domenica, instabile al Sud, sole altrove.