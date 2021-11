www.ilmeteo.it – Non accenna ad attenuarsi l’ondata di maltempo che da più giorni sta attanagliando molte regioni d’Italia, in particolare la Sardegna. Continuerà a piovere diffusamente almeno fino a giovedì. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime ore forti piogge e vento sostenuto si abbatteranno sulle regioni adriatiche dalla Romagna al Molise.

Pioverà ancora anche in Sardegna, specie sulle coste orientali e ancora una volta su Cagliari e poi pure in Toscana, Emilia, Lombardia, Liguria e Piemonte in serata. Insomma, saranno davvero poche le regioni dove il tempo sarà quanto meno più asciutto. A partire da mercoledì il maltempo comincerà ad allentare lentamente la presa, le piogge saranno ancora presenti su molte regioni, ma sicuramente meno intense e a carattere sparso. Da segnalare soltanto una fase di intenso maltempo sulla Sicilia orientale con la città di Catania che potrebbe nuovamente andare sott’acqua. Sarà da giovedì però che l’alta pressione delle Azzorre inizierà ad avanzare con più decisione verso il nostro Paese liberando dalle piogge il Nord, le regioni tirreniche e buona parte del Sud. Soltanto su Puglia, Molise e Abruzzo avremo ancora precipitazioni localmente intense. Successivamente l’alta pressione riuscirà a proteggere tutte le regioni garantendo un weekend soleggiato, ma con il ritorno delle nebbie al Nord.

NEL DETTAGLIO

Martedì 16. Al nord: peggiora dall’Emilia Romagna verso il resto delle regioni con piogge diffuse. Al centro: piogge quasi ovunque, forti sulle Adriatiche. Al sud: instabile su Puglia e Basilicata, peggiora in Sicilia.

Mercoledì 17. Al nord: piogge sparse, soprattutto al mattino. Al centro: instabile con piogge sparse, specie su Adriatiche, Lazio e Sardegna. Al sud: spiccatamente instabile, ma con una fase di intenso maltempo sulla Sicilia centro-orientale.

Giovedì 18. Al nord: tempo asciutto, ma con molte nubi in pianura. Al centro: piogge sparse sulle regioni adriatiche, soleggiato altrove. Al sud: instabile su tutte le regioni.

Da venerdì e fino al weekend bel tempo, ma tornano le nebbie al Nord.

