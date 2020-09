TUTTE LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI

Ci tocca passare alti due giorni con questo anticipo di autunno, dopo gli sconquassi dei giorni scorsi, per poi ritrovarci a vivere una serena coda d’estate. In fondo si sta consumando una sorta di passaggio di consegne tra il caldo mese di agosto e un inizio di settembre più fresco e soprattutto ancora senza pace sul fronte meteorologico. E questo perché negli ultimi giorni spiegano gli esperti del ilmeteo.it, l’anticiclone sub-tropicale ha subito una vera e propria batosta da parte delle fresche ed instabili correnti nord-atlantiche con un peggioramento delle condizioni meteo ed un deciso ridimensionamento dei termometri. Tuttavia, nonostante la fase più calda dell’estate sia ormai alle spalle, la stagione del solleone ha ancora qualche carta da giocare e nei prossimi giorni cambierà tutto sul piano meteorologico. Vediamo dunque cosa ci propongono le previsioni per la settimana.

Oggi martedì 1 settembre il tempo torna tranquillo per un certo periodo su gran parte del Paese, salvo per qualche locale temporale a ridosso dei rilievi alpini del Triveneto. Ma già mercoledì è in arrivo una nuova perturbazione che investirà le regioni settentrionali. Non ci attendiamo una fase di forte maltempo come quella appena vissuta, ma ci sarà comunque occasione per qualche pioggia e anche per locali temporali. A maggiore rischio saranno i comparti alpini e prealpini centro-orientali con qualche possibile piovasco pomeridiano non da escludere su Emilia e settori meridionali pianeggianti di Lombardia e Veneto. Sul resto del Paese avremo una moderata variabilità con nubi che si alterneranno a schiarite, più generose in Sardegna.

Dopo il passaggio di questa ulteriore perturbazione, da giovedì 3 assisteremo a un cambiamento. L’arrivo dell’anticiclone “buono” (ci riferiamo a quello delle Azzorre) riporterà condizioni estive su tutto il Paese, soprattutto a cavallo del weekend quando, senza esagerazioni, con le temperature che torneranno a salire regalandoci un fine settimana molto gradevole sul fronte climatico e condito da un contesto stabile e ben soleggiato, a parte qualche nuvoletta di passaggio nelle ore più calde a ridosso dei rilievi, specie quelli alpini.