Due giorni di resistenza e poi il cielo regalerà un weekend di bel tempo quasi ovunque. Giovedì è previsto infatti l’arrivo di temporali e locali grandinate accompagnate dal vento forte. Soprattutto sulle aree alpine e prealpine. Sul resto delle zone settentrionali il meteo si manterrà più asciutto e in parte soleggiato fatta eccezione per qualche disturbo verso la sera sulla Liguria. Le nubi veleranno il cielo al Sud; in Sicilia spunterà pure qualche ombrello. Il vento continuerà ad agitare la Liguria, la Toscana, il Lazio e le zone montuose di Emilia Romagna, Marche e Umbria.

Il tempo continuerà a fare capricci anche venerdì con temporali pomeridiano sui rilievi del Triveneto e occasionali piogge dell’arco alpino. Venti forti su Appennini e alto Tirreno.

Sabato all’insegna del cielo sereno o al più poco nuvoloso. Emila, regioni adriatiche e l’Appennino centro-meridionale potranno essere più coperti. La domenica porterà un clima caldo al centro sud, con temperature in aumento. Il Piemonte invece comincerà a coprirsi. Un antipasto di quel che attende tutta Italia la prossima settimane con nubi e piogge che via via scenderanno verdo Sud.