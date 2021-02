ROMA – L’imminente weekend di San Valentino avrà caratteristiche davvero siberiane. L’irruzione dei venti gelidi di Burian non solo causerà bufere di neve su coste e pianure, ma anche un sensibile crollo delle temperature che saranno glaciali. Il team del sito ilMeteo.it avverte che dopo le nevicate di venerdì 12 al Nordovest e in serata pure su Toscana, Umbria e regioni adriatiche, sabato 13 il maltempo insisterà ancora su Marche, Umbria, Abruzzo e Molise e raggiungerà il Sud. Le precipitazioni saranno nevose e sotto forma di bufera sulle coste adriatiche centrali, sferzate da un vento tagliente. Verso sera la neve imbiancherà anche gran parte della Puglia, tutta la Basilicata e la Campania centro-orientale con possibili fiocchi fino a Napoli e Salerno.

Tempo instabile anche sul Lazio, ma qui la neve cadrà solo in collina. Al Nord sarà il gelo a farla da padrone con temperature massime ovunque prossime allo zero e fino a -10 C a 1000 metri. Di giorno temperature glaciali anche in Toscana, Umbria e su tutte le regioni adriatiche centrali.

Domenica il tracollo termico raggiungerà con più decisione anche il Sud dove si accentueranno i venti siberiani. Attenzione invece alla notte quando al Nord le temperature scenderanno fino a -7 C in pianura e -20 C a circa 1.500 metri. Al centro misure sotto zero praticamente su tutte le regioni mentre al Sud saranno di pochi gradi sopra lo zero (soprattutto domenica). La giornata di San Valentino sarà prevalentemente soleggiata su gran parte delle regioni, soltanto tra Abruzzo e Molise e poi su Puglia e Basilicata si potranno avere ancora delle precipitazioni nevose fin su pianura e coste, ma risulteranno di modesta entità.

Nel dettaglio, venerdì 12. Al Nord: cielo coperto, venti di Burian. Dal pomeriggio neve in pianura al Nordovest. Al Centro: peggiora su tutte le regioni con neve in pianura entro sera, maltempo in Sardegna. Al sud: qualche piovasco sul basso Tirreno, ma peggiora ovunque in tarda serata. Sabato 13. Al Nord: sole e gelo, isolate nevicate su Ovest Piemonte. Al Centro: bufere di neve su Marche, Abruzzo, Molise e Umbria. Al Sud: neve copiosa in collina, entro sera su pianura e coste di Puglia, Basilicata e Campania. Domenica 14. Al Nord: sole e freddo. Al centro: isolate nevicate sui rilievi centrali. Al Sud: possibili modeste nevicate su Puglia e Basilicata fino in zero metri. Da lunedì tempo via via più stabile ovunque.