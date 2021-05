Domenica all’insegna dell’anticiclone, con temperature in rialzo e punte vicine ai 30 gradi ma il bel tempo durerà poco. Da domani infatti cambia tutto: una nuova e intensa perturbazione raggiungerà il nostro Paese. Da lunedì a mercoledì si profila una fase di forte maltempo, con precipitazioni anche intense e abbondanti. La massa d’aria più fresca che segue il sistema perturbato determinerà inoltre un calo delle temperature e un rinforzo dei venti.

Sono attese precipitazioni anche intense e abbondanti – affermano i meteorologi di iconameteo.it – in particolare a ridosso delle Alpi e tra il Levante ligure e l’alta Toscana. La massa d’aria più fresca che segue alle spalle il sistema perturbato si propagherà tra martedì e mercoledì determinando un calo delle temperature e un marcato rinforzo della ventilazione occidentale sulle regioni centro-meridionali. Mercoledì le precipitazioni si concentreranno al Nord-Est, nelle zone interne dell’Adriatico e lungo l’Appennino.

Nelle prossime ore si prevedono nubi in graduale aumento al Nord-Ovest con possibili piogge sparse sulle Alpi piemontesi a partire dal tardo pomeriggio, verso sera anche in Valle d’Aosta. Nel resto del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato, a parte delle velature di passaggio e qualche addensamento in sviluppo nelle aree montuose del Cento e del Nord-Est. Temperature massime quasi ovunque in aumento, con valori generalmente superiori alla norma e compresi fra 18 e 25 gradi, ma con punte di 26-27 gradi al Centro-Sud e locali picchi anche più elevati nell’ovest della Sardegna.



PREVISIONI PER DOMANI, LUNEDÌ 10 MAGGIO

Molte nubi si addenseranno sul Nord-Ovest. Nel resto dell’Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato, a parte un po’ di nuvole al Nord-Est, specie sull’area alpina. Al mattino pioverà sulle Alpi occidentali e sulle fasce pedemontane adiacenti; nel corso della giornata le piogge si intensificheranno sul Piemonte occidentale e sulla Valle d’Aosta, risultando anche abbondanti in montagna. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni si estenderanno al nord-ovest della Lombardia e alla Liguria di Ponente. A fine sera possibili piogge isolate anche su est Lombardia, ovest dell’Emilia e Trentino.

PREVISIONI PER MARTEDÌ

Una perturbazione atlantica avanzerà lentamente da Ovest e transiterà sul Centro-Nord del Paese. Nella prima parte della giornata probabili piogge diffuse su Nord-Ovest, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia occidentale, in Sardegna (specie sul nord della regione) e sulla Toscana nord-occidentale. Nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche al Lazio, Umbria e Marche; la sera piogge in arrivo anche nel resto del Centro e sulla Campania, si intensificheranno sul Nord-Est. Non si escludono locali rovesci o temporali. Le piogge potrebbero essere abbondanti, in particolare sul nord del Piemonte, Liguria, su molte aree della Lombardia, sul Trentino e sul Veneto occidentale. Fino al tardo pomeriggio prevarrà il sole su Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia orientale.