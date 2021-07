Riecco di nuovo l’afa. L’anticiclone africano, con il suo carico di aria rovente “imbarcata” nel deserto del Sahara, torna di nuovo a impadronirsi dell’Italia facendo partire la seconda ondata di caldo dell’estate. Tempo soleggiato e caldo intenso, secondo le previsioni di Meteo.it a cominciare da oggi dove in centro Italia e nelle isole la colonnina di mercurio potrà salire fino a 39 – 40 gradi.

Al Nord la temperatura non raggiungerà i 40 , ma in compenso a fare compagnia ci sarà l’afa. Domani sono possibili temporali nelle regioni settentrionali, una piccola tregua, grazie a una perturbazione atlantica. Ma non bisogna illudersi: il break sarà minimo, l’incursione dell’aria più fresca che arriverà dal Nord, sarà di breve durata. Verso la fine della settimana, però, grazie a venti più freschi, la morsa del caldo potrebbe mollare un po’ la presa.