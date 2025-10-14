Previsioni economiche per l’Italia: crescita e inflazione 2025

L’economia italiana presenta previsioni di crescita contenute secondo il rapporto World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale. Si stima una crescita dello 0,5 per cento per quest’anno e dello 0,8 per cento nel 2026. Queste previsioni rimangono invariate rispetto al rapporto precedente.
Nel documento si anticipa un’inflazione dell’1,7 per cento per il 2025 e del 2 per cento per il prossimo anno. Inoltre, si prevede un saldo del conto corrente all’1 per cento e un tasso di disoccupazione che si manterrà al 6,7 per cento per entrambi gli anni.
Questi dati offrono un quadro sull’andamento economico dell’Italia, evidenziando sfide e prospettive per il futuro.