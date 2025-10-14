22.5 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Economia

Previsioni economiche per l’Italia: crescita e inflazione 2025

Da StraNotizie
Previsioni economiche per l’Italia: crescita e inflazione 2025

L’economia italiana presenta previsioni di crescita contenute secondo il rapporto World Economic Outlook del Fondo monetario internazionale. Si stima una crescita dello 0,5 per cento per quest’anno e dello 0,8 per cento nel 2026. Queste previsioni rimangono invariate rispetto al rapporto precedente.

Nel documento si anticipa un’inflazione dell’1,7 per cento per il 2025 e del 2 per cento per il prossimo anno. Inoltre, si prevede un saldo del conto corrente all’1 per cento e un tasso di disoccupazione che si manterrà al 6,7 per cento per entrambi gli anni.

Questi dati offrono un quadro sull’andamento economico dell’Italia, evidenziando sfide e prospettive per il futuro.

Articolo precedente
Riforma pensioni in Francia: Lecornu sospende la modifica
Articolo successivo
Gossip dal Grande Fratello: scontro infuocato in diretta
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.