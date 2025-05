Previsioni di Tempeste Intense: Le Misure da Adottare

In Toscana è atteso un peggioramento del tempo con allerta meteo arancione per lunedì 5 maggio, comportando la chiusura delle scuole in vari comuni. Dalle 8 fino a mezzanotte si prevedono forti temporali e rischio idrogeologico, con aree maggiormente colpite nelle province di Arezzo, Siena e Firenze.

L’allerta meteo inizierà dalla serata di domenica 4 maggio, interessando l’area nord-occidentale per il rischio di temporali intensi e dissesti idrogeologici. Si prevede un aumento dell’instabilità e precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci e temporali. Le zone centro-settentrionali saranno tra le più colpite, con accumuli di pioggia stimati tra i 100 e 150 mm, e anche oltre nelle aree montuose; altrove, i valori varieranno tra i 40 e 60 mm, con picchi orari di 30-50 mm.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha raccomandato prudenza e ha assicurato che il sistema di Protezione Civile è pronto a gestire eventuali emergenze. A Firenze, un’ordinanza comunale prevede la chiusura dei parchi e giardini dalle 8 alle 24, nonché il divieto di mercatini e attività all’aperto. Inoltre, la fermata “Cascine” della linea tramviaria T1 sarà sospesa a scopo precauzionale.

Le scuole saranno chiuse in diversi comuni, in particolare a Carrara e nei centri della Lunigiana, come Aulla, Pontremoli, Bagnone, Fivizzano, Fosdinovo e Licciana Nardi. La situazione meteorologica è monitorata costantemente, e si invita la popolazione a prestare attenzione.