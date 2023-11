Previsioni di Signorini su Ilary e Totti e su Belen ed Elio. “Cosa succederà”

Adesso è il ringleader del Grande Fratello, ma Alfonso Signorini resta anche il re del gossip italiano. Il direttore editoriale di Chi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato dei casi più chiacchierati di cronaca rosa del momento ed ha fatto delle previsioni. Secondo Alfonso Giambruno e la Meloni per adesso non torneranno insieme, così come Ilary e Totti, ma per loro due – secondo Signorini – non c’è alcuna speranza nemmeno in futuro. Possibili fiori d’arancio invece per Belen Rodriguez e l’imprenditore Elio Lorenzioni, i due potrebbero davvero sposarsi l’anno prossimo.

Le previsioni fatte da Alfonso Signorini per Il Corriere.

“Giambruno? Era mio redattore a Kalispera. Identico a come è oggi. Un bauscia, diciamo qui, un ganassa, un guascone. In quattro giorni è andato fuori di casa, ha dovuto ripartire da zero. Certo ha fatto delle cavolate, ma se ne rende conto. Previsioni su lui e la Meloni e un possibile ritorno? Adesso no, poi però chissà. Con chi sto nella storia tra Ilary e Totti? A Ilary voglio un bene dell’anima, ma anche Francesco è una gran brava persona. Fatti l’uno per l’altra. Mai avrei immaginato questa fine. Qui una riconciliazione è impossibile. Se è vero che Belen Rodriguez si sposerà? Lei è loca quindi potrebbe farlo davvero. Vive la passione senza protezioni. E spesso ci ha rimesso”.

Che Belen possa convolare a nozze con il suo Elio lo pensano anche quelli di Nuovo: “Adesso lei ha superato il suo periodo complicato e sta benissimo con Elio. Secondo fonti vicine a Belen lei starebbe pensando anche ad un figlio. Non solo un bambino, adesso la coppia fa sul serio e pensa al matrimonio. I due sono reduci da una luna di miele anticipata alle Maledive. Resta da capire se le loro nozze verranno celebrate prima o dopo quelle della sorella Cecilia, che dopo molti rinvii, il prossimo anno dovrebbe finalmente sposare Ignazio Moser”.