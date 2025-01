previsioni del tempo oggi e domani

Italia è attualmente influenzata da correnti fredde russe, con temperature rigide e nevicate a bassa quota, mentre l’anticiclone delle Azzorre è assente. Le prossime ore vedranno ancora nevicate a quote collinari nelle regioni del Sud, con minime molto basse continuano a caratterizzare il Centro-Nord.

Martedì 14 gennaio sono previste nevicate a quote collinari in Basilicata e Calabria, oltre a piogge abbondanti in Sicilia. I venti saranno forti, estendendosi dalla Toscana alla Calabria, creando mari agitati, specialmente lungo la costa adriatica, ionica e intorno alle Isole Maggiori, con onde che raggiungono i 5 metri. Tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio ci sarà una pausa nelle condizioni meteorologiche, con tempo più asciutto, eccetto per piogge occasionali in Sicilia, e un parziale alleviamento dei venti. Tuttavia, è previsto l’arrivo di correnti fredde da nord-est, alimentando il ciclone mediterraneo attualmente responsabile del maltempo nel Sud.

Martedì 14 gennaio – Al Nord si prevede sole e freddo intenso. Al Centro, il cielo sarà nuvoloso lungo la costa adriatica, con rare precipitazioni. Al Sud, ci sarà maltempo su nord-est Sicilia e Calabria ionica, mentre il resto della regione rimarrà instabile. Mercoledì 15 gennaio – Al Nord, il tempo rimarrà stabile ma gelido al mattino. Al Centro, il cielo si coprirà progressivamente nel pomeriggio. Al Sud, la situazione sarà instabile in Sicilia. Giovedì 16 gennaio – Al Nord, si prevede stabilità, mentre al Centro il cielo sarà velato. Al Sud, si avvicina una perturbazione dal nord Africa, portando un peggioramento sulle Isole Maggiori.

La tendenza per il fine settimana indica un nuovo peggioramento intenso, in particolare sulle Isole Maggiori e in Calabria a partire da venerdì 17 gennaio. Le condizioni meteorologiche continueranno a essere influenzate da correnti fredde, con possibili ulteriori nevicate e maltempo, mantenendo l’Italia in uno stato di instabilità. Le autorità meteorologiche raccomandano cautela per chi deve viaggiare nelle aree colpite.