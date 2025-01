previsioni del tempo oggi e domani

Il maltempo continua a colpire l’Italia, con un ciclone mediterraneo che porta forti piogge nel Sud del Paese. Dopo una breve pausa, si prevede l’arrivo di una lunga fase instabile, caratterizzata da ulteriori precipitazioni e la possibilità di neve in montagna.

Tra oggi e domani, il transito del ciclone causerà piogge significative, soprattutto al Centro-Sud e sulle isole maggiori, con intensità particolarmente elevata nei settori tirrenici. La situazione è già critica a causa delle alluvioni avvenute venerdì e durante il weekend. Anche il Nord-ovest subirà gli effetti di questa perturbazione, con precipitazioni in Liguria, Piemonte e Lombardia, e neve sopra i 700 metri sulle Alpi.

Mercoledì 22 gennaio, si prevede l’apertura della “porta atlantica”, con l’arrivo di una vasta perturbazione atlantica alimentata da correnti fredde. Questo fenomeno porterà a un peggioramento significativo del tempo, specialmente al Nord-ovest, dove si attende un ulteriore afflusso di aria fredda. Ciò faciliterà il ritorno di nevicate abbondanti nelle regioni settentrionali, con la possibilità che i fiocchi di neve scendano fino a 700-800 metri di altitudine. La perturbazione si muoverà verso l’Italia settentrionale e parte di quella centrale giovedì, seguita da una temporanea rimonta dell’alta pressione, che garantirà un periodo di stabilità fino al weekend.

Oggi, lunedì 20 gennaio, al Nord sono previste precipitazioni moderate, con neve a 700 metri. Al Centro, ci saranno piogge in Sardegna e sul versante tirrenico, mentre al Sud si registreranno veloce piogge nei settori ionici. Domani, martedì 21 gennaio, il Nord vedrà piogge più frequenti nel Nordest e nelle zone alpine, al Centro ci sarà instabilità diffusa, e al Sud piogge sporadiche nei settori tirrenici. Mercoledì, al Nord, ci saranno pioggi e neve a 1000 metri nel Nordovest, mentre al Centro ci saranno piogge sparse in Toscana, Umbria e Lazio, con cieli nuvolosi nel Sud. La tendenza futura fa prevedere l’arrivo di nuove perturbazioni in transito verso l’Italia.