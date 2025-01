Previsioni del 2025 sui VIP: “William re, divorzio di Beyoncé, Swift madre”

La sensitiva Nikki ha condiviso una serie di previsioni per il 2025, non solo in ambito globalmente significativo ma anche riguardanti le celebrità di Hollywood e la famiglia reale britannica. Tra le sue affermazioni, si prevede che William diventerà Re, mentre Lady Gaga si sposerà e Taylor Swift potrebbe rimanere incinta. Di contro, sono avanzate previsioni negative per Beyoncé e Jay Z, che secondo Nikki potrebbero divorziare, così come Meghan Markle e il principe Harry.

Nikki ha rivelato 140 pronostici, tra cui eventi che potrebbero colpire diverse figure pubbliche. Ad esempio, Taylor Swift avrà un bambino e Lady Gaga avrà una cerimonia nuziale. Johnny Depp e Elton John sono citati, con il primo che si prevede si sposerà e il secondo che deve prestare attenzione alla salute. Altri eventi menzionati includono la possibile vincita di premi per Pamela Anderson e la cancellazione dello show di Jimmy Fallon.

Le previsioni non sono tutte positive; diversi artisti, come Shawn Mendes e Drake, sono avvisati di fare attenzione alla salute. Nikki menziona anche che ci saranno problemi legali per Jay Z e un possibile furto di una star del cinema riguardo a una collezione di scarpe. Altri artisti, come Cher e Madonna, dovranno anche avere cura della loro salute, con Madonna che potrebbe affrontare timori di cancro.

L’attenzione si sposta sui reali: si prevede che Kate e William vivranno tensioni nel loro matrimonio e che ci saranno ulteriori guai legati a Harry e Meghan, incluse battaglie per la custodia dei figli. Re Carlo è indicato come malato, e si prevede una successione al trono. Nikki anticipa anche possibili eventi drammatici, come un rapimento che coinvolge la famiglia reale e funerali royal.

In sintesi, le previsioni di Nikki coprono un’ampia gamma di eventi riguardanti celebrità e la famiglia reale, rivelando sia successi che sfide imminenti per molti. Questi pronostici, che spaziano dalla salute ai cambiamenti nei rapporti personali, offrono una visione intrigante di ciò che potrebbe accadere nel 2025.