Previsione del Picco e Strategie per Prevenire il Contagio

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, aumentano anche i rischi di raffreddori e influenza, con esperti che avvertono sui possibili malanni di stagione che potrebbero rovinare il Natale e Capodanno. La variante australiana dell’influenza, finora sotto controllo, si prevede raggiunga il picco nei prossimi mesi. Secondo virologi, la variante predominante è stata A/H1N1, ma i casi di A/H3N2, ovvero l’influenza australiana, aumenteranno nelle prossime settimane.

I sintomi dell’influenza australiana si manifestano in modo classico, includendo febbre alta, malessere generale, mal di gola e tosse secca, a volte accompagnati da bronchiti. È importante notare che le complicanze, sebbene rare, possono includere meningiti ed encefaliti. I soggetti particolarmente a rischio sono gli anziani, gli immunodepressi e i bambini, che presentano sintomi gastro-intestinali. Le cure per l’influenza rimangono sintomatiche, con antipiretici e riposo, e di solito la malattia regredisce in 3-4 giorni.

Nonostante ciò, l’influenza non deve essere sottovalutata. Negli scorsi inverni, l’Australia ha registrato milioni di casi, alcuni anche gravi. Paolo Bonanni, esperto in Igiene, sottolinea che le previsioni sull’andamento dell’influenza sono difficili da fare a inizio stagione, poiché vari fattori possono influenzarne l’intensità. In passato, la variazione dei virus ha inciso sulle statistiche, con stagioni pesanti a causa della riduzione cumulativa dell’immunità dopo il Covid-19.

I sintomi dell’influenza attuale, rispetto a quelli dello scorso inverno, possono variare, e nei bambini i segni gastro-enterici possono prevalere. Il trattamento non prevede l’uso di antibiotici, che potrebbero aggravare la situazione. Si raccomanda invece di restare al caldo e di non forzare il corpo all’uscita durante la fase acuta della malattia.

La vaccinazione rimane la principale forma di protezione, ed è ancora possibile vaccinarsi anche in questa fase avanzata della campagna vaccinale. Il vaccino è particolarmente raccomandato per anziani, malati cronici e donne in gravidanza, con l’importante novità che ora è offerto gratuitamente a tutti gli over 60.