”Dopo un anno dalla conversione in legge del Dl che ha previsto misure in favore dei fondi pensione e per investimenti delle micro, piccole e medie imprese, un governo inerte e la burocrazia italiana continuano a tenere in ostaggio lo sviluppo del Paese paralizzando migliaia di pmi, già allo stremo per la crisi pandemica. Appare ingiustificabile il grave ritardo del ministero delle Politiche sociali, che non dà seguito all’iter per il funzionamento del comitato ‘Previdenza Italia’, bloccando l’erogazione di risorse oggi più che mai vitali per tanti operatori economici”. A dirlo la senatrice Urania Papatheu (Forza Italia).

