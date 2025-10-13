23.2 C
Previdenza complementare in Italia: nuovo protocollo per i giovani

Da StraNotizie
NEWS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente firmato un protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale dei Giovani per promuovere la cultura previdenziale, con particolare attenzione alla previdenza complementare e all’educazione sul welfare.

Questo accordo triennale include il progetto strategico “Piattaforma di agevolazione della Previdenza Complementare”. L’obiettivo principale è ampliare la capacità informativa, utilizzando il sito istituzionale del Ministero e sviluppando un portale interattivo che fornisca informazioni, educazione e supporto per le scelte previdenziali. Gli utenti potranno accedere a simulazioni personalizzabili e strumenti decisionali per orientarsi meglio nel panorama previdenziale.

Il Ministero si occuperà della direzione strategica del progetto, assicurando che sia in linea con le politiche pubbliche e promuovendo campagne informative e percorsi di formazione. Il Consiglio Nazionale dei Giovani, dal canto suo, utilizzerà la propria rete associativa per diffondere il progetto tra i giovani e per co-progettare contenuti accessibili e aggiornati.

