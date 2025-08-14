Prevenzione zanzare: consigli per evitare focolai estivi

Il Comune invita i cittadini a prendere misure per prevenire la proliferazione delle zanzare. È essenziale svuotare, coprire o trattare con larvicidi i piccoli accumuli d’acqua, come contenitori, tombini, fontane e vasi. Questi prodotti impediscono alle larve di trasformarsi in zanzare adulte. Anche la pulizia di giardini, cortili e cimiteri è importante per evitare ristagni d’acqua.

Coloro che gestiscono serre, vivai o negozi di piante devono controllare regolarmente per eventuali accumuli e usare larvicidi quando necessario. Il Comune, insieme ad AIMAG, effettua trattamenti periodici delle caditoie pubbliche per fermare lo sviluppo delle larve.

I trattamenti per eliminare le zanzare già adulte, definiti adulticidi, sono riservati a situazioni eccezionali e devono seguire regole specifiche: devono essere effettuati in orari serali o notturni, quando non c’è vento, e con protezione per persone, animali e coltivazioni. È necessario informare il Comune e l’AUSL tramite la modulistica pertinente.

È importante sottolineare che chi non rispetta queste normative può incorrere in sanzioni che vanno da 50 a 300 euro. L’ordinanza relativa è in vigore dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno fino a nuove comunicazioni.

In allegato all’ordinanza si trovano documenti riguardanti i trattamenti adulticidi e l’utilizzo di repellenti contro le zanzare e altri insetti.