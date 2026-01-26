Prevenzione veterinaria in Umbria

La prima Giornata nazionale della prevenzione veterinaria si svolgerà domenica 25 gennaio con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impegno quotidiano dei veterinari nel prevenire le malattie, migliorare la qualità della vita degli animali e garantire la sicurezza dei cittadini. In occasione di questa giornata, il dipartimento di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Perugia ha promosso l’iniziativa “La forza della diversità per una salute unica”, che si terrà alle ore 9.00 presso l’aula Magna con la partecipazione della presidente Proietti e gli interventi dei massimi esperti del settore.

Lunedì 26 gennaio, alle ore 10.00, all’ospedale di Pantalla si terrà un altro momento di approfondimento, a cura del sindacato italiano Veterinari medicina pubblica, insieme ai professionisti impegnati sul territorio, alla presenza delle autorità regionali e locali. La presidente della Regione Umbria ha dichiarato che nella costruzione del piano sociosanitario regionale sono già stati messi i primi punti fermi per valorizzare e rafforzare la prevenzione veterinaria, primo baluardo per la sicurezza alimentare e la sanità pubblica.

L’Umbria è stata tra le prime regioni in Italia a istituire il servizio regionale salute umana, animale e dell’ecosistema al fine di promuovere il paradigma di salute circolare, cuore dell’approccio One Health, che riconosce come la salute umana, quella animale e quella dell’ecosistema siano indissolubilmente legate. La Regione intende anche attivare degli sportelli della prevenzione nelle case di comunità per avvicinare i cittadini alla cultura One Health.