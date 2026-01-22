Prevenzione Veterinaria in Italia

È stata presentata in Senato la prima Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, che si celebra ogni domenica 25 gennaio. Questa ricorrenza rappresenta un traguardo storico per il comparto sanitario italiano, poiché riconosce formalmente il contributo strategico della medicina veterinaria alla tutela della salute pubblica, animale e ambientale.

I medici veterinari svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione e gestione delle malattie trasmissibili, controllando la sanità e il benessere degli animali negli allevamenti, verificando l’uso corretto dei farmaci e effettuando controlli negli impianti di macellazione e trasformazione. Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Servizio Veterinario Sanità Animale dell’ULSS 9 Scaligera, Dott. Tommaso Patregnani, sottolinea l’importanza di un approccio di prevenzione integrato, considerando gli intensi scambi commerciali e il cambiamento climatico che favoriscono l’emergere di nuove malattie.

L’ULSS 9 Scaligera svolge un ruolo importante in questo contesto, con 150 operatori tra medici veterinari, tecnici della prevenzione e personale amministrativo. Nel 2024, il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari ha svolto oltre 810 mila attività in tutta la provincia, che ospita numerosi allevamenti di bovini, ovini, equini, avicoli, suini e apiari, nonché stabilimenti di macellazione e gestione di sottoprodotti di origine animale.

L’ULSS 9 Scaligera ha eseguito numerose attività, tra cui: 42.720 campioni per la sorveglianza epidemiologica, 5.280 sopralluoghi per verifica degli standard sanitari, 4.299 aperture nuove strutture e certificazioni per esportazioni di animali, 179 controlli per il rispetto delle norme nazionali in materia di Anagrafe Zootecnica e Biosicurezze. Inoltre, sono stati effettuati 178 controlli per il benessere animale, 707.313 ispezioni sanitarie delle carni macellate e 7110 aperture nuove strutture e certificazioni per esportazioni di prodotti di origine animale. Sono stati anche effettuati 376 controlli per le verifiche delle norme nazionali in materia di Farmaco Veterinario e Benessere Animale, 4.199 interventi di prevenzione della contaminazione di residui di farmaci e trattamenti illeciti, 15 aperture nuove strutture e certificazioni per esportazioni di mangimi e sottoprodotti, 688 ispezioni sanitarie per la produzione di latte, mangimi e sottoprodotti. Infine, sono stati effettuati 42.342 interventi nei confronti degli animali domestici e gestione dell’anagrafe degli animali di affezione.