Prevenzione veterinaria in Italia

Domani si celebra la “Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria”, istituita con la Legge 1° aprile n. 49. A questa occasione i presidenti degli Ordini Medici Veterinari Vittorio Sarchese, Filippo Fuorto, Nicola De Luca e Paolo Emidio Crisi, hanno rilasciato una nota.

Questa giornata serve a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, e a riconoscere il ruolo essenziale del Medico Veterinario nella tutela della Salute Pubblica. La Medicina Veterinaria contribuisce alla prevenzione dei rischi sanitari attraverso l’attività quotidiana dei Servizi Veterinari, parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale.

I Servizi Veterinari si occupano della gestione delle malattie infettive e parassitarie, dell’applicazione dei piani di profilassi e del monitoraggio epidemiologico negli allevamenti, al fine di prevenire i rischi prima che possano evolvere in emergenze sanitarie. Inoltre, la gestione delle anagrafi animali e delle movimentazioni è fondamentale per garantire tracciabilità, sicurezza e trasparenza.

I Servizi Veterinari contribuiscono anche alla Sicurezza Alimentare, assicurando il rispetto delle normative vigenti, la tutela del benessere animale e il monitoraggio dei residui chimico-farmacologici. L’Igiene urbana veterinaria comprende il contrasto al randagismo e la vigilanza sugli animali da compagnia, con ricadute dirette sulla salute pubblica e sulla qualità della vita delle comunità.

I Medici Veterinari liberi professionisti svolgono attività cliniche e chirurgiche sugli animali da compagnia, da reddito ed esotici, contribuendo alla tutela della salute animale e indirettamente a quella umana. La prevenzione veterinaria comprende infine la tutela dell’ambiente, attraverso il controllo delle popolazioni animali selvatiche e sinantropiche e la gestione degli equilibri ecosistemici.

In occasione della Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria, gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari della Regione Abruzzo ribadiscono il valore della professione veterinaria quale presidio fondamentale di sanità pubblica e rinnovano il proprio impegno a promuovere una cultura della prevenzione ispirata ai principi One Health.