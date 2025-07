Prevenzione vaccinale per anziani: un nuovo modello necessario

La salute degli anziani è un tema sempre più rilevante, soprattutto in un paese come l’Italia, dove la popolazione over 65 è in costante aumento. Di recente, durante l’Assise Nazionale sulla Prevenzione delle Malattie Infettive nell’Anziano, è stato presentato un Documento di Posizione da HappyAgeing, che chiede un potenziamento della prevenzione vaccinale destinata a questa fascia d’età.

Il documento propone un nuovo modello di prevenzione fondato su evidenze scientifiche, sostenibilità economica e capacità organizzativa, per meglio rispondere alle esigenze degli anziani. Questa iniziativa è emersa a seguito di un dialogo con il Coordinamento Interregionale Prevenzione e diversi attori coinvolti nella gestione dei programmi vaccinali.

Durante l’evento, rappresentanti di SPI, FNP e UILP hanno sollecitato le istituzioni a impegnarsi concretamente per promuovere politiche efficaci in materia di invecchiamento attivo e di supporto per le persone non autosufficienti. Hanno enfatizzato l’importanza di attuare la riforma sancita dalla Legge 33/2022, sottolineando che la qualità della vita degli anziani deve diventare una priorità a livello nazionale.

È stato evidenziato che per garantire il diritto alla salute, come stipulato nell’Articolo 32 della Costituzione, è necessario superare le disparità tra le diverse regioni italiane, migliorare il coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte e creare un sistema governativo sostenibile che possa tradurre le esigenze degli anziani in interventi concreti e adeguati. La richiesta principale consiste nel destinare maggiori fondi alla prevenzione, considerando questo come un investimento cruciale per il sistema sanitario e l’economia del Paese.