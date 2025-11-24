Prevenzione Urologica in Italia

L’associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere organizza il convegno “Gioca d’Anticipo: Vinci con la prevenzione urologica” in collaborazione con la Clinica Urologica dell’Azienda Ospedale – Università di Padova e la F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti di Padova. L’evento si tiene il 24 novembre presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova.

L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare i giovani atleti, soprattutto i calciatori, sull’importanza della prevenzione urologica e della diagnosi precoce del tumore del testicolo, che è comune tra i 15 e i 35 anni. Durante il convegno, medici specialisti spiegheranno le tecniche di autoesame e prevenzione, mentre un ex paziente condividerà la sua esperienza per evidenziare l’importanza della diagnosi precoce.

Il progetto mira a rompere i tabù sulla salute maschile e promuovere una cultura della prevenzione coinvolgendo giovani, allenatori, famiglie e operatori sportivi. Per partecipare all’evento, è necessario compilare un modulo online. Il convegno offre un’opportunità importante per discutere e approfondire le tematiche relative alla salute maschile e alla prevenzione del tumore del testicolo.