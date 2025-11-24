6.5 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Salute

Prevenzione Urologica in Italia

Da stranotizie
Prevenzione Urologica in Italia

L’associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere organizza il convegno “Gioca d’Anticipo: Vinci con la prevenzione urologica” in collaborazione con la Clinica Urologica dell’Azienda Ospedale – Università di Padova e la F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti di Padova. L’evento si tiene il 24 novembre presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova.

L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare i giovani atleti, soprattutto i calciatori, sull’importanza della prevenzione urologica e della diagnosi precoce del tumore del testicolo, che è comune tra i 15 e i 35 anni. Durante il convegno, medici specialisti spiegheranno le tecniche di autoesame e prevenzione, mentre un ex paziente condividerà la sua esperienza per evidenziare l’importanza della diagnosi precoce.

Il progetto mira a rompere i tabù sulla salute maschile e promuovere una cultura della prevenzione coinvolgendo giovani, allenatori, famiglie e operatori sportivi. Per partecipare all’evento, è necessario compilare un modulo online. Il convegno offre un’opportunità importante per discutere e approfondire le tematiche relative alla salute maschile e alla prevenzione del tumore del testicolo.

Articolo precedente
Transfer: l’arte della connessione in Italia
Articolo successivo
Volley Prato vince a Migliarino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.