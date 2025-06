Prevenzione Tumori: La Salute per Tutti secondo Rosati

Cittadinanzattiva sottolinea l’importanza della prevenzione come base per politiche pubbliche orientate al benessere e alla qualità di vita. Durante l’evento “Non girarci intorno” a Roma, Elio Rosati ha evidenziato la necessità di collaborare con il mondo della scuola, ma senza trascurare gli adulti, una popolazione target fondamentale. La prevenzione, secondo Rosati, è essenziale per la salute di tutti e deve tradursi in iniziative pratiche a livello nazionale e regionale, per garantire cura e salute a persone di tutte le età.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com