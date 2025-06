Prevenzione Tumori al Seno: FOCUS sulla Salute Femminile

Il progetto “Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione” della Polizia di Stato si concentra sulla cultura della prevenzione per patologie femminili, in particolare il carcinoma al seno. Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e membro della Commissione Affari sociali, ha presentato i primi risultati dell’iniziativa durante una conferenza stampa. Il progetto mira a sensibilizzare le future agenti di polizia, incoraggiando una maggiore diffusione del messaggio riguardo l’importanza della prevenzione, dato l’aumento dei casi tra donne e ragazze. Maggiori informazioni sono disponibili su www.careforcaring.it.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com