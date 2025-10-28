13.7 C
Prevenzione tumori al seno a Tarquinia: partecipa all'evento

Prevenzione tumori al seno a Tarquinia: partecipa all’evento

Il CAI – Sezione di Viterbo invita a partecipare all’evento “Tarquinia in Rosa”, organizzato in collaborazione con le associazioni locali “Tarquinia in Rosa” e AMAN. L’iniziativa punta a sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno.

La manifestazione si terrà il 1° novembre alle ore 9.30 presso la Barriera di San Giusto, punto di partenza per una passeggiata nel centro storico di Tarquinia. L’evento è patrocinato dalla ASL di Viterbo e dal Comune di Tarquinia.

Il percorso, di circa 2,2 chilometri e con un dislivello positivo di 60 metri, attraverserà le affascinanti vie del centro, offrendo panorami sulla Valle del Marta. Una delle tappe più significative sarà la visita guidata alla chiesa di Santa Maria in Castello, aperta eccezionalmente per l’evento. Questo edificio, risalente al periodo romanico, è un importante esempio di architettura religiosa della città.

La manifestazione si concluderà intorno alle ore 12.30. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Francesco Manieri al numero 389 8441254 (solo WhatsApp).

