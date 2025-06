Prevenzione Tumore Seno: I Risultati di un Convegno a Catania

Un importante convegno sulla prevenzione del tumore al seno si è svolto recentemente a Catania, ospitato da STMicroelectronics. L’evento, organizzato dalla dott.ssa Ilenia Bulla e dal dott. Francesco Litrico, ha visto esperti e donne guarite condividere esperienze e informazioni fondamentali per sensibilizzare sul tema.

La conferenza si è articolata in tre parti, affrontando la prevenzione primaria, secondaria e terziaria, sostenuta dal Comitato Andos di Catania. La dott.ssa Francesca Catalano, presidente dell’associazione e direttrice dell’U.O.C. di Senologia dell’Ospedale Cannizzaro, ha sottolineato l’importanza di stili di vita sani e della diagnosi precoce, evidenziando che la percentuale di guarigione aumenta notevolmente quando il tumore è diagnosticato in fase iniziale.

Catalano ha anche menzionato la necessità di ampliare le fasce di screening nel Servizio Sanitario Nazionale per includere donne più giovani; attualmente, Andos Catania sta lavorando per colmare questa lacuna attraverso iniziative come “Maggio in..forma”. Il secondo intervento ha riguardato le nuove tecniche diagnostiche che permettono individuazioni più precoci delle anomalie.

Infine, è stato presentato il volume “La porta socchiusa”, trattando l’importanza della medicina narrativa nella cura oncologica. La dott.ssa Ferrante ha evidenziato come l’accoglienza delle emozioni delle pazienti possa migliorare la loro qualità di vita. Il convegno si è concluso con testimonianze toccanti di due donne sopravvissute al cancro, rendendo evidente la valenza umana dell’evento. La manifestazione ha dimostrato un’importante sinergia tra il settore medico, quello aziendale e la comunità.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.sikelian.it