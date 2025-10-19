Prevenzione tumore al seno: l’importanza di Ottobre Rosa in Italia

La dottoressa Carla Strina, responsabile dell’Oncologia multidisciplinare dell’Ospedale di Cremona, sottolinea l’importanza dell’Ottobre Rosa, una campagna internazionale che mira a sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore al seno. Ogni anno in Italia si registrano circa 50.000 nuovi casi, ma grazie a diagnosi precoci e terapie efficaci, circa l’80% delle donne riesce a superare la malattia. È fondamentale ricordare che dal 5% al 7% dei tumori mammari ha un’origine ereditaria, in particolare legata alle varianti BRCA1 e BRCA2.

La prevenzione primaria si basa su uno stile di vita sano. Migliorare l’alimentazione, seguendo modelli come la dieta mediterranea, può ridurre il rischio di tumori. Alimenti come olio d’oliva, cereali integrali, frutta e verdura sono fondamentali, così come mantenere il peso corporeo nel range salutare. Il consumo di alcol, addirittura 50 grammi al giorno, aumenta significativamente il rischio, così come la sedentarietà. Anche un’attività fisica moderata, come una camminata di 30 minuti al giorno, può contribuire a ridurre il rischio.

La prevenzione secondaria si concentra su controlli mirati e diagnosi precoce. L’autopalpazione mensile è fondamentale per osservare eventuali cambiamenti. Le campagne di screening in Italia prevedono mammografie biennali per donne di età compresa tra i 45 e 74 anni, con possibilità di estensione a donne dai 40 anni.

Altri fattori di rischio comprendono displasie mammarie e trattamenti radioterapici in giovane età. Quando viene identificata una variante BRCA, i familiari possono sottoporsi a un test genetico e a un programma di sorveglianza intensiva, che include ecografie e altre indagini. La chirurgia profilattica è un’opzione per ridurre drasticamente il rischio. La prevenzione, la diagnosi precoce e uno stile di vita sano sono essenziali nella lotta contro il tumore al seno.