Prevenzione tumore al seno: evento informativo ad Agropoli

Sabato 25 ottobre, il Comune di Agropoli, in collaborazione con associazioni locali, organizza un incontro dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione. L’evento, intitolato “Ottobre rosa. Previeni oggi per difendere il tuo futuro. Cura e prevenzione del tumore al seno”, si svolgerà alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare del Comune.

Dopo i saluti del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore alle Pari Opportunità Elvira Serra, interverrà la vicepresidente del Lions Agropoli Faro del Cilento, Sabrina Verrelli. Durante l’incontro, esperti del settore forniranno informazioni utili e sarà possibile prenotare visite senologiche gratuite. Tra i relatori saranno presenti Grazia Cioffi, presidente dell’Associazione Donne medico della provincia di Salerno, Maria Concetta D’Ambrosio dell’Ordine dei medici di Salerno, e Pasquale Pisani, senologo specialista.

Il sindaco Mutalipassi ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione a garantire servizi di prevenzione e sensibilizzazione per tutti i cittadini. L’assessore Serra ha aggiunto che è fondamentale che le donne abbiano accesso a informazioni e risorse riguardanti la loro salute, evidenziando la prevenzione come un diritto.

L’evento rappresenta un’opportunità preziosa per informare e sostenere le donne nella lotta contro il tumore al seno. Durante il mese di Ottobre rosa, la casa comunale sarà illuminata di rosa in segno di supporto.