Prevenzione tumore al seno a Molinella

Diecimila euro sono stati raccolti a Molinella per la prevenzione, in memoria di Laura Pasini, una giovane volontaria locale prematuramente scomparsa. Il ricavato della cena di fine sagra a Selva Malvezzi verrà devoluto per due giornate di prevenzione sul territorio.

La serata di beneficenza, organizzata il 29 settembre scorso, ha visto una grande partecipazione e solidarietà, permettendo di raccogliere la cifra di diecimila euro. L’incasso sarà utilizzato per la prevenzione delle donne, e dopo diverse ricerche, la soluzione più vicina alle aspettative è stata individuata nella Fondazione Ant.

La Fondazione Ant metterà a disposizione un ambulatorio mobile che sarà presente a Molinella in piazza Martoni, sabato 7 e domenica 8 marzo, con lo scopo di promuovere la prevenzione oncologica con visita specialistica gratuita per la prevenzione del tumore al seno, rivolto a tutte le donne da 18 anni in su. All’interno dell’ambulatorio sarà presente un medico specialista che eseguirà l’ecografia mammaria e la visita senologica.

Oltre a queste due giornate, nella settimana della prevenzione del tumore al seno, è stata organizzata una giornata formativa rivolta alle classi quarte e quinte superiori dell’Istituto Nobili, dal titolo ‘Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno’, che si svolgerà martedì 3 marzo nella sala consiliare del Comune.