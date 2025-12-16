Prevenzione tumore al seno a Casamarciano

Una risposta forte e partecipata da parte della comunità ha segnato la giornata del 16 dicembre a Casamarciano, dove prevenzione e sensibilizzazione sono state al centro di un’iniziativa che ha superato ogni aspettativa. L’ultima tappa del programma di visite gratuite promosso da AMDOS Forino, con la cura del senologo Carlo Iannace, ha fatto registrare numeri significativi e grande partecipazione.

Presso i locali della Protezione Civile comunale sono state effettuate oltre 90 visite specialistiche gratuite, offrendo a tante donne un’importante occasione di controllo e prevenzione. Un risultato che conferma l’efficacia delle iniziative portate avanti sul territorio per diffondere la cultura della diagnosi precoce.

La giornata si è conclusa con l’inaugurazione della Panchina Rosa nella villetta di Piazzetta Immacolata, promossa dall’associazione CA.O.S. in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Primiano. Un segno tangibile e permanente per ricordare l’importanza della prevenzione del tumore al seno.

Alla cerimonia hanno preso parte istituzioni, associazioni, volontari, il dottor Iannace con AMDOS Forino e il parroco Don Marco, che ha benedetto la panchina, suggellando una giornata che ha unito salute, impegno sociale e comunità. L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione e gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.