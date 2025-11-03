19.3 C
Prevenzione senologica in Italia: Ottobre in Rosa 2023

Da stranotizie
La chiusura dell’Ottobre in rosa di Ccr Insieme Ets, la mutua della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha evidenziato l’importanza della prevenzione attraverso dati significativi. Dal mese di marzo a ottobre, sono state effettuate 555 visite gratuite per la prevenzione, di cui 240 solo in ottobre. Di queste, 24 pazienti sono state indirizzate a controlli più approfonditi, mentre tre hanno necessitato di interventi urgenti.

Durante l’evento di chiusura, moderato da Maria Carla Ceriotti, si è discusso l’importanza di diagnosticare per tempo le malattie. Delia Mezzanzanica, volontaria AIRC, ha ricordato che oggi una donna su tre potrebbe ricevere una diagnosi di cancro, ma la sopravvivenza aumenta grazie a terapie mirate. È fondamentale mantenere stili di vita sani e partecipare agli screening.

La chirurga Paola Maria Gini ha sottolineato il valore dello screening mammografico, che consente di individuare lesioni precocemente, aumentando la sopravvivenza a cinque anni fino all’88%. Laura Balzarotti, chirurga senologa, ha ribadito che la prevenzione tempestiva facilita interventi meno invasivi e migliora la qualità della vita.

L’oncologa Silvia Negretti ha evidenziato l’importanza di un sistema sanitario che funzioni, sottolineando la necessità di risorse e strategie appropriate. Infine, l’epidemiologa Sabina Sieri ha richiamato l’attenzione sulla corretta alimentazione e attività fisica per prevenire il cancro.

L’iniziativa della mutua, svolta con AIRC, Salute Donna e LILT, proseguirà a novembre con tre giornate dedicate alla prevenzione, continuando a manifestare il suo impegno nella sensibilizzazione e nei controlli.

