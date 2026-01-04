Prevenzione senologica in Irpinia

Un’iniziativa dedicata alla prevenzione senologica ha registrato una grande partecipazione, consentendo di effettuare oltre 100 visite specialistiche. L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno del dottore Carlo Iannace, con la collaborazione dell’AMPAS Gesualdo e di AMOS Grottaminarda, di Sandra D’Ambrosio e delle sue volontarie.

L’attività ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie mammarie, offrendo a numerose donne la possibilità di accedere a controlli specialistici in un contesto organizzato e attento alle esigenze del territorio.

Il contributo delle associazioni coinvolte e dei volontari è stato determinante, supportando l’organizzazione dell’iniziativa e confermando il forte impegno nel campo della tutela della salute e del volontariato sanitario. La professionalità e la disponibilità del dottore Carlo Iannace sono state fondamentali per garantire visite accurate e di qualità.

L’iniziativa ha confermato il valore della collaborazione tra professionisti sanitari e realtà associative del territorio nel promuovere la cultura della prevenzione e nel rafforzare la rete di assistenza sanitaria a beneficio dell’intera comunità.