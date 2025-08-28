30 C
Prevenzione sanitaria in Toscana: ruolo dei tecnici specialisti

Da StraNotizie
In merito al caso di dengue segnalato in provincia di Siena, l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche delle Riabilitazioni e della Prevenzione ha chiarito la situazione riguardante i cosiddetti “vigili sanitari”. Questa figura professionale è stata sostituita dai Tecnici della Prevenzione, operatori sanitari con una laurea specifica e competenze ampliate, dedicati alla tutela della salute pubblica in ambienti abitativi e lavorativi.

In situazioni come quelle di Colle Val d’Elsa, i Tecnici della Prevenzione collaborano con altre figure professionali per valutare il contesto ambientale, esaminando la presenza di zanzare vettori dell’infezione e i focolai larvali. Come spiegato dal Dottor Roberto Perinti, membro della Commissione d’Albo Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, questi esperti definiscono le aree da trattare e i tipi di prodotti larvicidi o adulticidi da utilizzare. Offrono anche supporto al Sindaco per l’emissione di provvedimenti necessari e per le raccomandazioni di prevenzione da comunicare ai cittadini.

Il Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP di Siena, Dott. Massimo Ferrandi, ha sottolineato l’importanza di individuare i professionisti sanitari giusti in situazioni critiche. Gli interventi per il controllo delle malattie infettive sono affidati alle ASL che si avvalgono dei Tecnici della Prevenzione, i quali sono in grado di realizzare indagini ambientali per casi di arbovirosi. In un contesto in continua evoluzione, è fondamentale valorizzare questa professione che garantisce prevenzione e rispetto delle norme di salute e sicurezza.

