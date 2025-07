Prevenzione salute: visita gratuita per donne a Cirò Marina

La salute è un tema cruciale, specialmente quando si tratta di prevenzione delle malattie. Nel contesto dell’attività sportiva, iniziative significative possono contribuire a sensibilizzare il pubblico su questioni importanti.

La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha avviato una nuova iniziativa di prevenzione sanitaria in collaborazione con Komen Italia. Questo programma itinerante, denominato carovana della prevenzione, è pensato per offrire attività gratuite di sensibilizzazione riguardanti le principali patologie oncologiche di genere. Oggi, in particolare, l’iniziativa si svolge a Cirò Marina, in sinergia con il Comune locale, per promuovere la prevenzione del tumore al seno tra le donne non incluse nei programmi di screening regionali.

L’evento si tiene presso la Beach Arena, situata in Via Torrenova, dove le donne presenti hanno la possibilità di sottoporsi a visite specialistiche gratuite. Luca De Simoni, Coordinatore dell’Area CSR della LND, ha espresso soddisfazione per la continuazione della collaborazione con Komen Italia. Ha sottolineato l’importanza della lotta contro il tumore al seno, che colpisce un alto numero di donne nel Paese, evidenziando come tali iniziative siano fondamentali per la prevenzione e la cura.

Questa tappa del campionato di Serie A di Beach Soccer rappresenta quindi un importante strumento per promuovere la salute e la consapevolezza, offrendo opportunità concrete per la diagnosi precoce di patologie oncologiche tra le donne.