Salute

Prevenzione Salute: Milano al centro della sensibilizzazione

Da stranotizie
MILANO – La campagna nazionale “Prevenzione è Salute” punta a portare la prevenzione direttamente ai cittadini attraverso due tappe nel 2025 e numerose altre nel prossimo anno. Iniziata nel quartiere milanese di CityLife, la campagna continuerà a Varese, in piazza Monte Grappa. Un truck itinerante offrirà visite ambulatoriali gratuite con controlli rapidi in tre aree: cardiovascolare, cardiometabolica e salute femminile, comprese senologia, ginecologia e fertilità.

I professionisti presenti forniranno indicazioni su eventuali criticità riscontrate durante i controlli, rimanendo attivi fino a giugno 2026. La campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei controlli medici e di stili di vita sani.

Secondo la dottoressa Maria Teresa La Rovere, la dieta mediterranea è fondamentale per la prevenzione, consigliando cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, preferenze per le carni bianche, limitazioni degli zuccheri e l’importanza dell’attività fisica regolare. Sottolinea che lo stress e la violenza di genere possono aumentare il rischio cardiovascolare, specialmente nelle donne.

La campagna si concentra anche sulla salute femminile, affrontando l’importanza dello screening e della comunicazione empatica. È emersa una preoccupante statistica: ogni anno si registrano 62mila nuovi casi di neoplasia mammaria. È essenziale coinvolgere le donne nella scelta delle modalità di screening per sensibilizzarle.

Le attività della campagna includono misurazioni della pressione, screening del diabete e informazioni sui controlli senologici e ginecologici. Finanziamenti e supporti provengono da diverse associazioni e società scientifiche, evidenziando l’impegno colletivo nella promozione della salute.

