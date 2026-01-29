Prevenzione salute in Svizzera

La settima edizione della Castelgrande Lecture, promossa dall’Associazione Bellinzona Institutes of Science, si terrà martedì 12 maggio alle ore 17.00 presso la Sala Arsenale del Castelgrande a Bellinzona.

Per l’occasione sarà presente il Prof. Silvio Garattini, medico e farmacologo di fama internazionale, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano.

Il Prof. Garattini ha dedicato la sua carriera allo studio dei farmaci, alla promozione di una ricerca scientificamente rigorosa e all’impegno per una cultura della prevenzione e della salute pubblica.

La conferenza, dal titolo “Prevenzione è rivoluzione”, offrirà una riflessione sul valore della prevenzione.

L’evento si terrà in lingua italiana, sarà aperto al pubblico e seguito da un rinfresco.

Ulteriori informazioni e il link per l’iscrizione saranno comunicati prossimamente.