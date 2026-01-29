10.8 C
Prevenzione salute in Svizzera

Prevenzione salute in Svizzera

La settima edizione della Castelgrande Lecture, promossa dall’Associazione Bellinzona Institutes of Science, si terrà martedì 12 maggio alle ore 17.00 presso la Sala Arsenale del Castelgrande a Bellinzona.
Per l’occasione sarà presente il Prof. Silvio Garattini, medico e farmacologo di fama internazionale, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano.
Il Prof. Garattini ha dedicato la sua carriera allo studio dei farmaci, alla promozione di una ricerca scientificamente rigorosa e all’impegno per una cultura della prevenzione e della salute pubblica.
La conferenza, dal titolo “Prevenzione è rivoluzione”, offrirà una riflessione sul valore della prevenzione.
L’evento si terrà in lingua italiana, sarà aperto al pubblico e seguito da un rinfresco.
Ulteriori informazioni e il link per l’iscrizione saranno comunicati prossimamente.

