Prevenzione salute: accertamenti gratuiti per tutti!

La prevenzione sanitaria è fondamentale per mantenere il benessere e ridurre il rischio di malattie. Per questo motivo, il progetto “Manteniamoci sani” offre l’opportunità di eseguire controlli medici gratuiti.

Domenica 13 luglio, i cittadini sono invitati presso la sede di via dei prati 57 per svolgere una serie di accertamenti. Durante la giornata, sarà possibile effettuare un controllo generale, esami specifici e visite mediche. Questi screening si concentreranno sulla rilevazione delle malattie cardiovascolari, come infarto e ictus, e delle condizioni metaboliche, con particolare attenzione al diabete.

L’iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della cura della propria salute e a fornire strumenti per una diagnosi precoce. Gli esperti saranno disponibili per rispondere a domande e offrire consulenze personalizzate. Si invita tutti a partecipare attivamente per prendersi cura del proprio stato di salute.