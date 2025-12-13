Prevenzione salute a Borgoricco

Il Comune di Borgoricco conferma il proprio ruolo nella promozione alla salute e nella sensibilizzazione della comunità sull’importanza della prevenzione. Dopo aver aderito ad “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il comune ha aderito a “Novembre Azzurro” con il checkup gratuito urologico, una campagna nazionale di sensibilizzazione sulla salute maschile per la prevenzione del tumore alla prostata.

Il tumore al seno colpisce una donna su 8 e rappresenta il 25 per cento di tutti i tumori nella popolazione femminile, con fattori di rischio che aumentano esponenzialmente fino ai 50 anni, per poi subire una pausa o una lieve diminuzione, e tornare a salire dopo la menopausa. Il tumore alla prostata è la neoplasia più frequente nella popolazione maschile nei paesi occidentali, rappresenta oltre il 20 per cento di tutti i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni di età.

In Italia si stimano 450.000 persone con pregressa diagnosi di carcinoma prostatico, circa il 30 per cento dei maschi con tumore, e oltre 14 milioni di uomini sono a rischio per fascia d’età, familiarità o altri fattori. La diagnosi precoce porta il 95 per cento dei pazienti asintomatici a scoprire il tumore alla prostata con 10 anni di anticipo, aumentando notevolmente la possibilità di sconfiggerlo. La prevenzione riduce del 60 per cento il rischio di morte.

Il sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron afferma che l’adesione ai mesi della prevenzione non rappresenta soltanto un gesto simbolico, ma si inserisce in un percorso più ampio. Il comune ha già realizzato la Giornata della Salute e dello Sport, che ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare i cittadini a servizi sanitari di qualità. La Fondazione Foresta ha offerto ai cittadini un percorso strutturato di informazione, sensibilizzazione e visite gratuite, con particolare attenzione ai temi della salute urologica e andrologica. Il comune di Borgoricco continua a investire in progetti che mettano al centro il benessere della cittadinanza.