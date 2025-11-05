Prevenzione oncologica maschile in Italia: novembre di iniziative

Novembre è dedicato alla prevenzione oncologica maschile, un mese ricco di eventi e iniziative per sensibilizzare sulla salute degli uomini. L’ASST Bergamo Ovest ha organizzato diverse attività per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce e degli stili di vita salutari.

I tumori che maggiormente colpiscono gli uomini, come quello alla prostata, al testicolo e al colon-retto, rappresentano una significativa parte delle diagnosi oncologiche annuali. La prevenzione primaria e gli screening regolari sono essenziali per individuare la malattia precocemente, migliorare le chance di recupero e ridurre la mortalità. È fondamentale adottare comportamenti salutari e prestare attenzione ai segnali del corpo, avvalendosi dei servizi offerti dal Servizio Sanitario.

Il Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest, Giovanni Palazzo, ha sottolineato l’importanza di investire nella prevenzione oncologica maschile, invitando i cittadini a intraprendere un percorso di consapevolezza.

Tra le principali iniziative ci sono i counseling gratuiti offerti ogni sabato di novembre nelle Case di Comunità, dove gli Infermieri di Famiglia e di Comunità forniranno supporto su alimentazione, attività fisica, fumo e screening prostatale. Un nuovo format interattivo, “Chatta con l’Urologo”, si terrà in date specifiche per rispondere alle domande dei cittadini.

Inoltre, l’ASST ha creato materiali informativi sui tumori maschili e programmato una seduta vaccinale per pazienti oncologici. È stata avviata anche una campagna di sensibilizzazione rivolta ai Medici di Medicina Generale, alle Farmacie e alle aziende del territorio, per promuovere sani stili di vita e screening. Maggiori informazioni possono essere trovate sui siti dedicati dell’ASST.