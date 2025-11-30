Prevenzione oncologica maschile a Montesilvano

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) ha organizzato una campagna di screening per la prevenzione oncologica maschile, denominata “Lilt for Men – Nastro Blu 2025”. La campagna si svolgerà nel pala Dean Martin di Montesilvano nella giornata di domenica 30 novembre, dalle ore 9 alle 13. In questo periodo, tutti i cittadini di sesso maschile potranno effettuare la propria visita urologica negli spazi della sala dei parchi del Pala Dean Martin, grazie alla collaborazione con il sindaco Ottavio De Martinis.

L’obiettivo della campagna è quello di visitare quanti più pazienti possibili, soprattutto per divulgare l’importanza della prevenzione anche tra gli uomini, che sono solitamente restii a recarsi dal medico. La campagna nazionale “Lilt for Men” ha visto come testimonial l’attore Beppe Convertini e si concentra sulla prevenzione del tumore alla prostata, che ogni anno registra 41mila nuovi casi in Italia.

Il presidente della Lilt Pescara, Marco Lombardo, sottolinea che la prevenzione è il farmaco migliore per curare e abbattere l’incidenza della neoplasia. Il tumore alla prostata colpisce 1 uomo su 9 in Italia e rappresenta il 20% delle neoplasie maschili. Altri tumori aggressivi colpiscono pene e testicoli, come il tumore del testicolo, che rappresenta l’1,3% delle neoplasie maschile con 2.400 casi all’anno, e il carcinoma del pene, che è una neoplasia rara con circa 500 nuovi casi all’anno.

L’iscrizione alla Lilt, al costo di 15 euro valida un anno, potrà essere effettuata anche domenica stessa o potrà essere eseguita preliminarmente nei nostri ambulatori. Il sindaco De Martinis e l’assessore Amicone invitano tutti i cittadini maschi a partecipare numerosi per un gesto concreto di tutela della propria salute. La prevenzione non ha sesso, ma spesso gli uomini sono i più restii a dedicare tempo alla propria salute, per questo iniziative come “Lilt for Men – Nastro Blu 2025” sono cruciali per superare questa reticenza.